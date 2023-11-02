Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki güçlü rakibi Bayern Münih'te flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te sakatlık krizi!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında karşı karşıya geleceği Bayern Münih'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Alman deviyle 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zorlu randevu öncesi Bayern'de büyük bir sakatlık krizi yaşanıyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nin 3. haftasında evinde kozlarını paylaştığı Alman ekibine 3-1 mağlup olmuştu.
Cimbom, Bayern Münih ile bu kez 4. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek.