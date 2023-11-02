Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim sahaya! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, 3 puanı almak ve şampiyonluk yarışındaki rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri
Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi.7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 75 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi.