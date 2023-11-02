GALATASARAY HABERİ: Fransız basını son noktayı koydu! Okan Buruk ve Ndombele...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele hakkında flaş iddialar gelmeye devam ediyor. Bayern Münih maçı sonrası kaldığı mekana hamburger söylediği ve bu hareketi yüzünden Okan Buruk tarafından Rizespor maçı kadrosuna alınmadığı ifade edilen 26 yaşındaki yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Fransız basını, Okan Buruk ile Ndombele arasında yaşananları tek tek açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)