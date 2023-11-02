Galatasaray'ı 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa taşıyan ve rekorları altüst eden Okan Buruk, sarı-kırmızılılara olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
GALATASARAY HABERİ: Yönetimden Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni maaşı
Galatasaray Yönetimi geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatmştı. Başarılı hocanın yeni kontratla birlikte kazanacağı ücret belli oldu. 50 yaşındaki çalıştırıcının önemli bir zam alacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray'da kısa süre önce sözleşmesi 1 yıl uzatılan teknik direktör Okan Buruk'un alacağı yeni ücret belli oldu.