Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Hamburger iddiası doğru mu? İşte Ndombele gerçeği
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Tanguy Ndombele hakkında şok bir haber basına yansımıştı. Fransız yıldızın, Bayern Münih maçı sonrası kaldığı mekana hamburger siparişi verdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un bu duruma tepki gösterdiği belirtilmişti. Dış basında da yer alan bu iddiaların ardından olayın arka yüzü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılıların Fransız oyuncusu aşırı kiloları sebebiyle yoğun eleştiri almıştı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un şu ana kadar fazla forma şansı vermediği Ndombele, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda da yer almamıştı.