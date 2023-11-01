Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Eski Beşiktaşlı yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! "Masaya oturduk"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım için eski Beşiktaşlı yıldızın menajerinden çarpıcı itifarlar geldi. Cimbom ile masaya oturduklarını belirten menajer, açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak ve yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atmak istiyor.
Bu anlamda Cimbom sezon öncesi kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.