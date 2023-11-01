Galatasaray'da büyük pişmanlık! Davinson ve Nelsson...

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Davinson Sanchez, gösterdiği performans sonrası Victor Nelsson'dan formayı kapmıştı. Danimarkalı savunmacı da bunun üzerine artık fazla süre bulamadığını ifade ederek, sarı kırmızılılarla sözleşme uzatmayacağını açıklamıştı. Büyük bir sorunla karşı karşıya kalan Cimbom'da, Nelsson ve Davinson ikilisini ilgilendiren flaş bir pişmanlık yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 10:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023- 10:06