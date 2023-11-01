Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor.
Galatasaray'da Ndombele krizi! Haberi duyanlar şoke oldu
Galatasaray yaz transfer döneminde iddialı futbolcuları kadrosuna katarak kaliteli bir kadro oluşturmuştu. Sarı kırmızılı ekibin flaş transferleri arasında ise Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele de vardı. Ancak şu ana kadar istenen performansı sergileyemeyen Fransız orta saha hakkında şok bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde 9'da 9 yapan Cimbom Avrupa kupalarında da iddiasını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında alınan zafer ve Bayern Münih'e karşı oynanan futbol taraftarları memnun etti.