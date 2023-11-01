Galatasaray'da Ndombele krizi! Haberi duyanlar şoke oldu

Galatasaray yaz transfer döneminde iddialı futbolcuları kadrosuna katarak kaliteli bir kadro oluşturmuştu. Sarı kırmızılı ekibin flaş transferleri arasında ise Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele de vardı. Ancak şu ana kadar istenen performansı sergileyemeyen Fransız orta saha hakkında şok bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023- 09:24