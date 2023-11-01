GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın yıldızına Avrupa'dan talip var! Telefonları susmuyor

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hem ligde hem Avrupa'da alınan başarılı sonuçların ardından parlayan yıldızlar Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bu noktada en öne çıkan ismi ise sürpriz bir yıldız oldu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 06:40