Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın yıldızına Avrupa'dan talip var! Telefonları susmuyor
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hem ligde hem Avrupa'da alınan başarılı sonuçların ardından parlayan yıldızlar Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bu noktada en öne çıkan ismi ise sürpriz bir yıldız oldu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.
Sarı-Kırmızılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçları sonrası Avrupa kulüplerinin daha çok dikkatini çekti.
TELEFONLARI SUSMUYOR
Takvim'de yer alan haberde 29 yaşındaki stoperi Avrupa'nın birçok önde gelen kulübünün yakın takibe aldığı belirlendi.