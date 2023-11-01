Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu başarıya ulaşırken Bafetimbi Gomis kilit rol oynamıştı.
Galatasaray gemileri yaktı! Ocakta 3 transfer yapılacak
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk yolunda ve Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Galatasaray, devre arasında yapacağı transferlerle elini daha çok güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın hedefinde 3 yıldız var. Transferle ocak ayında yapılacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Fransız yıldız Japonya'nın yolunu tutarken Aslan, Mauro Icardi'nin yedeği olarak Cedric Bakambu'yu renklerine bağlamıştı.
Ancak 33 yaşındaki futbolcu değil alternatif olmak, forvet listesinde son sıraya düştü.