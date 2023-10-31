Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı gerçekleşiyor.
TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri peşinde! Galatasaray'ın yıldızı ocakta ayrılıyor
Galatasaray'da devre arası için çalışmalar sürüyor. Kadrosuna bazı takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte yolcu isimler de olacak. Yıldız oyuncuya 3 takip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Danimarkalı oyuncu ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.
Davinson Sanchez'in transferiyle ikinci plana düşen 25 yaşındaki oyuncu, teknik ekiple kriz yaşamıştı.