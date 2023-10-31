Okan Buruk'tan flaş Hakim Ziyech kararı!

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, iç sahada oynayacakları mücadele öncesi kadroda önemli değişikliklere gidecek. Başarılı hoca, Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili de flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2023- 09:13