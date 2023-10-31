Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım
Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. Nefes kesen zirve yarışında şampiyonluk oranları da değişti. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un kıyasıya rekabet içinde bulunduğu yarıştaki şampiyonluk oranları... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS TS spor haberi)
10 hafta sonunda şampiyonluk için nefes kesen rekabet tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'in devleri sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasa bir yarış içinde.