Manchester United'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın elinden kaptığı Sofyan Amrabat ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Manchester United'da Sofyan Amrabat isyanı! Galatasaray'ı reddetmişti...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde elinden kaçırdığı Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Faslı yıldız, Premier Lig devi Manchester United'da adeta kriz çıkardı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
27 yaşındaki futbolcu sezon başında Fiorentina'dan 1 yıllığına İngiliz ekibine transfer olmuştu.
Faslı oyuncu, İngiliz takımına transferi sonrasında yaptığı açıklamada "Manchester United oyuncusu olmak büyük bir onur. Bu an için sabırlı olmam gerekiyordu ama her zaman kalbimin sesini dinleyen biriyim ve artık hayallerimin kulübünü temsil ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.