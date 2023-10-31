Faslı oyuncu, İngiliz takımına transferi sonrasında yaptığı açıklamada "Manchester United oyuncusu olmak büyük bir onur. Bu an için sabırlı olmam gerekiyordu ama her zaman kalbimin sesini dinleyen biriyim ve artık hayallerimin kulübünü temsil ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.