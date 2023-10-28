Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçında olduğu gibi yine Mauro Icardi'de olacak.
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi Rizespor maçında oynayacak mı? Kararını verdi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi, iğne ile Bayern Münih maçına çıkabilmişti. Yıldız futbolcunun son durumu merak edilirken, Icardi Rize'ye götürüldü. Arjantinli forvet maçta oynayacak mı? İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçında olduğu gibi yine Mauro Icardi'de olacak.
Arjantinli yıldız, 2 gol attığı Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı.
Icardi, Bayern Münih maçına büyük bir fedakarlık örneği göstererek iğneyle çıkmıştı.