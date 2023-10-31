Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de son dakika plan değişikliği! İşte Kanarya'nın yeni hedefi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayında takviye yapacağı bölgeleri belirleyen sarı lacivertlilerde son dakika plan değişikliği yaşandı. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası transfer hedeflerini değiştiren Kanarya, devre arası için Galatasaray'ın eski yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Şu ana kadar sezona damga vuran bir performans sergileyen sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ocak ayına çevrildi.
Yönetim devre arasında takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirlemeye başladı.