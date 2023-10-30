Son olarak ligde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sıcak gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor
İç transferde sözleşme yenileme çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, tecrübeli futbolcusuyla kontrat tazelemeye çok yakın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.