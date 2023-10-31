Bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla seviyeyi çok yukarı çıkaran Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Galatasaray'da zam kararı! Sıradaki teklif o yıldıza yapılacak
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, son olarak bir yıldız isme daha zam yapılacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Hakkında Milan iddiaları atılan başarılı stoper, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi oldu.
Victor Nelsson'dan sonra savunmada yeni partneri Davinson Sanchez'le de çok iyi bir uyum yakalayan 29 yaşındaki savunmacı için yönetim harekete geçti.