Beşiktaşlıların eski sevgilisi Galatasaray'a! Ara transferde yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar devre arasında 2 ya da 3 transfer yapmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Cimbom'un gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Aslan'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2023- 10:22