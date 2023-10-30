Her iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Beşiktaşlıların eski sevgilisi Galatasaray'a! Ara transferde yer yerinden oynayacak
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar devre arasında 2 ya da 3 transfer yapmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Cimbom'un gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Aslan'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)
Sarı kırmızılılar son olarak ligde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Cimbom'un galibiyet sayısı Sergio Oliveira'dan geldi.