Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!

Galatasaray'da, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarında iğneyle oynayan Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun ayağındaki problem sonrası teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2023- 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023- 11:25