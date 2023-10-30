Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
Galatasaray'da, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarında iğneyle oynayan Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun ayağındaki problem sonrası teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Portekizli futbolcu Sergio Oliveira kaydetti.
Öte yandan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin hem Bayern Münih hem de Çaykur Rizespor maçlarında oynanması beklenmiyordu.