Galatasaray'da bunu kimse beklemiyordu! Davinson Sanchez'den ters köşe

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Davinson Sanchez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar hem sarı kırmızılıların hem de ligin en iyi transferlerinden biri olan Kolombiyalı stoper, kimsenin beklemediği bir durumun ortaya çıkmasını sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2023- 09:38