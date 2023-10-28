Beşiktaş, kongre sürecinin içerisine girdi. Daha yaklaşık iki ay var. Çok uzun bir zaman. Takımın durumu kötü. Burak Yılmaz, 'Yetersiz' şeklinde eleştiri aldı. Siz uzun yıllar yöneticilik yaptınız, futbol oynadınız. Şu anda Beşiktaş futbol takımında ne yapılmalı?

"BURAK YILMAZ'DAN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Milli Takım'da Burak Yılmaz'ı yakından tanıma fırsatı buldum. Burak, sürekli kendini geliştiren, akıllı bir oyuncuydu. 4 büyük kulüpte de oynayan, 38 yaşına kadar forma giymiş bir topçu, hem zeki hem de yeteneklidir. Beşiktaş, maalesef Burak'ı kendi çukuruna çekiyor. Burak'tan önce Şenol Güneş'i de kurban ettiler ki, Türkiye'de bu işten en iyi anlayan hocadır.