TFF eski yöneticisi olan Selim Soydan, Sabah'ın sorularını yanıtladı. Çok çarpıcı iddialarda bulunan Soydan, Erden Timur ve Kuntz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Eski TFF yöneticisi: Erden Timur'un elinde başka bilgiler de var!
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) eski yöneticilerinden Selim Soydan flaş açıklamalarda bulundu. Soydan, Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur'un Eski MHK Başkanı Lale Orta ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili iddiaları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
F.Bahçe hem Avrupa'da hem ligde zirvede. Hiçbir maçını kaybetmedi. Sizce üç kupayı da alabilir mi?
"24 ARALIK TARİHİNDE HER ŞEY BELLİ OLUR"
5 kupa olsa 5'ini de alabilir F.Bahçe. Bunun tek ön şartı var; 24 Aralık'ta Kadıköy'de oynayacağı G.Saray derbisini kazanması. O galibiyet bütün sezonun lokomotifi olur. Ligde açılan puan farkı kapanmaz. Gösterilecek "grandiyöz" duruş, G.Saray'ı darmadağın eder, bunun morali de bütün organizasyonlara yansır. Burada beraberlik, "Yetmez ama evet" dedirtir. Ama yenilgi bütün hesapları altüst eder. Sezonun maçı 24 Aralık'ta.
G.Saray'da Erden Timur önemli iddialarda bulundu. Sizin görüşünüz nedir?
"BUNU YAPAN MHK BAŞKANI, HER ŞEYİ YAPAR"
Öncelikle Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş.