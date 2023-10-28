Galatasaray'ın milli savunmacısı Abdülkerim Bardakçı yükselen form grafiğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Abdülkerim Bardakçı'ya İtalyan devi talip oldu! Bayern Münih maçında hayran kaldılar
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakçı, yükselen form grafiği ile tüm ilgiyi üzerine çekiyor. Başarılı stoperin Bayern Münih maçında gösterdiği performansı izleyen İtalyan devi oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bayern Münih maçında 12 top, 7 ikili mücadele, 3 hava topu kazanan milli oyuncu, 6 top uzaklaştırdı, 17 hücum bölgesine pas attı, 14 kez hücum bölgesine girdi.
Yıldızlar topluluğu Alman ekibi karşısında kusursuz bir oyun ortaya koyan milli stoper, kendisine hayran bıraktırırken transferin de gözde ismi oldu.