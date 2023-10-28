Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer! Okan Buruk...
Bu sezon ilk yenilgisini Bayern Münih'e karşı alan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip orta sahaya 1 takviye yapmayı planlarken 2 isimle yolları ayrılmayı düşünüyor. Karar Okan Buruk'ta. | Galatasaray haberleri
Bu sezon tek yenilgilisini Bayern Münih'e karşı alan sarı-kırmızılılar, tekrar yükselişe geçmeyi planlıyor.
Sezona güçlü bir kadro kurarak başlayan, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.