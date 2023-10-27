"FUTBOL MAÇLARINA BAHİS OYNADIĞINA DAİR DELİLE RASTLANMADI"

Nicolo Zaniolo'nun avukatları ise yaptıkları açıklamada "Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığına dair hiçbir delile rastlanmadı. Müvekkilimiz, zaman zaman yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etse de hiçbir zaman tehdit vb. bir durumla karşı karşıya kalmadığını da belirtti. Bu davanın yakında kapanacağından eminiz." ifadelerini kullandılar.