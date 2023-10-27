Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle mayıs ayında bazı çevrim içi bahis sitelerine karşı başlattığı soruşturmaya, ağustos ayında ilk olarak Juventus'lu Fagioli'nin adı karışmıştı.
Nicolo Zaniolo'dan itiraf! Bahis davasında flaş gelişme
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde ayrılarak Aston Villa'ya imza atan Nicolo Zaniolo'nun adı yasa dışı bahis skandalına karışmıştı. İtalyan yıldız, Juventus'lu Nicolo Fagioli ve Newcastle United'lı Sandro Tonali ile birlikte suçlanıyordu. Zaniolo konu hakkında başsavcılığa ifade verirken, savunması da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fagioli'nin ardından İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile Newcastle United'lı Tonali'nin de adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçmişti.
Zaniolo ve Tonali bu nedenle 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampında polise ifade verdikten sonra kamptan ayrılmıştı.