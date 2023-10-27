Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Rizespor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Cimbom'un Rize maçındaki muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.