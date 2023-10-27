Bayern Münih karşısında sakat olmasına rağmen iğneyle maça çıkarak 90 dakika sahada kalan Mauro İcardi'nin Çaykur Rizespor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsiz... Fotomaç'ın haberine göre; Dün idmanda yer almayan Arjantinli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk tam olarak iyileşmeden oynatmayı düşünmüyor. Tangocu ise idmana çıkmasa da takımı yalnız bırakmak istemiyor. İcardi için son karar bugün verilecek. Arjantinli yıldızın oynamak istemesine rağmen sağlık heyetinden gelecek rapora göre teknik direktör Okan Buruk'un hareket edeceği belirtildi. Buruk, İcardi'nin oynamaması yönünde planlarını yaparken Bakambu'yu özel olarak ilgileniyor.
Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Çaykur Rizespor deplasmanında...
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi, Bayern Münih maçında iğneyle sahada yer almıştı. Arjanitnli yıldızın Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.10.2023- 06:40