Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Galatasaray taraftarlarını endişelendiren gelişme! Muslera...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi Fernando Muslera endişesi yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
28 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılma hedefinde.