Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında sergilediği 70 dakikalık üstün oyun, tüm dünyada dikkat çekti.
Bayern Münih şimdi yandı! Galatasaray maçı sonrası...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Bayern Münih karşısında ortaya koyduğu güzel futbolun yakınları devam ediyor. Taktik uzmanı Constantin Eckner, Galatasaray - Bayern Münih mücadelesi sonrası flaş bir tespitte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, başarılı futbola rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.
Aslan'ın golünü penaltıdan Mauro Icardi kaydederken, Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Kingsley Coman, Harry Kane ve Jamal Musiala atmıştı.