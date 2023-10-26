UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Bayern Münih'i konuk etti.
Thomas Tuchel'den Galatasaray itirafı! Okan Buruk'a dedi ki...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında evinde Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kaybetti. Maç sonunda Alman ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a maç ile ilgili itirafta bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibine 3-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Kingsley Coman, Harry Kane ve Jamal Musiala kaydetti.