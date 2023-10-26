UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bayern Münih ile karşılaştı.
Galatasaray'daki Mauro Icardi gerçeğini kulüp doktoru açıkladı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Mauro Icardi hakkında Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den dikkat çeken itiraflar geldi. İşte İnce'nin Icardi sözleri... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala kaydetti.