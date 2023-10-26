Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a ceza verdi. Bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalardan sonra PFDK'ya sevk edilen Timur, söylemleri sonrası ceza aldı. | Galatasaray haberleri

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a ceza verdi. Bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalardan sonra PFDK'ya sevk edilen Timur, söylemleri sonrası ceza aldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107, DOĞU TRİBÜN 113-416 ve GÜNEY TRİBÜN 119-120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ENGİN BALTACI'nın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, 17.10.2023 tarihinde yayınlanan bir TV programındaki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 143.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.