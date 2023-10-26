Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Litvanya'nın Kibirkstis ekibini 87-57 yendi.
Başkent Vilnius'taki Jeep Arena'da oynanan maça iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk çeyreği 32-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı açmayı sürdüren sarı-kırmızılı ekip devre arasına 52-33 önde girdi.
İkinci devrede rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Galatasaray, üçüncü çeyreği 68-46 önde tamamladı. Son çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar sahadan 87-57 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte Myisha Hines-Allen, 30 sayı, 18 ribaunt, 5 asistlik performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu.
Grupta 3'de 3 yapan İstanbul ekibi, liderliğini sürdürdü. Kibirkstis ise 2. yenilgisini yaşadı.