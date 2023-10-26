Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'da büyük sıkıntı! Okan Buruk çıkmaza girdi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Cimbom çok iyi oynamasına karşın yaptığı basit hatalar sonucu karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Sarı kırmızılılar özellikle sol bek bölgesinde büyük problem yaşarken, teknik direktör Okan Buruk çıkmaza girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Maça çok istekli başlayan Cimbom birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 51 bin Aslan ile birlikte Bayern Münih'e ecel terleri döktürse de istediğini alamayan Galatasaray, yine sol tarafının kurbanı oldu.