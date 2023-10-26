Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona iyi başlayan Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sihirli dokunuş! Barış Alper'den sonra...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk'un farklı tercihleri nokta atış olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda önce Barış Alper Yılmaz'ı santrforda kullanarak başka bir boyuta taşıyan Buruk şimdi de sürpriz ismin pozisyonunu değiştirdi ve verim aldı. İşte son detaylar...
Sarı-kırmızılı takım, Alman devinden puan alamasa da oynadığı oyunla takdir topladı.
Galatasaray'da performansıyla beklentilerin üzerine çıkan isimse Kaan Ayhan oldu.