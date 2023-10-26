GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sihirli dokunuş! Barış Alper'den sonra...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk'un farklı tercihleri nokta atış olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda önce Barış Alper Yılmaz'ı santrforda kullanarak başka bir boyuta taşıyan Buruk şimdi de sürpriz ismin pozisyonunu değiştirdi ve verim aldı. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 11:16