Galatasaray, Şampiyon Ligi A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih'i ağırladı.
GALATASARAY HABERLERİ! Icardi'nin penaltısı olay olmuştu! İşte Panenka'nın sırrı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 3-1 kaybettiği mücadelede attığı 'Panenka' penaltısıyla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi'nin sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Rekorlarla dolu bir ilk yarıda rakibini domine eden Aslan, buna rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Sarı-kırmızlıların tek golünü 30. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.