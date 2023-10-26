Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray serüvenine devam ediyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında güncel sırası!
UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i 3-1'lik skorla yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Bodo/Glimt'e karşı mücadeleyi 3-1 kaybetti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Temsilcimiz Galatasaray son olarak Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında Bayern Münih'i konuk etti.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.