UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında güncel sırası!

UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i 3-1'lik skorla yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Bodo/Glimt'e karşı mücadeleyi 3-1 kaybetti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 18:13 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 23:54