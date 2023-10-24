132 desibel! Bayern'in süper golcüsü Harry Kane ıslık konserini sona erdirdi (Bild)
Dış basından çarpıcı yorum: İstanbul'da 132 desibel!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Alman devi karşısında oyunun büyük bölümünde üstün olan taraf ise sarı kırmızılılardı. Avrupa basını da Galatasaray'ın, Bayern Münih maçındaki mücadelesini manşetlere taşıdı. İşte atılan o başlıklar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bayern Münih, Galatasaray karşısında 70 dakika süren muhteşem baskıya rağmen rakibini 3-1 yenmeyi bildi. (ESPN)
Icardi, Galatasaray'a yetmedi! Geç açılan Bayern Münih maçı 3-1 galip bitirdi. (La Gazzetta dello Sport)