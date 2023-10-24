Dış basından çarpıcı yorum: İstanbul'da 132 desibel!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Alman devi karşısında oyunun büyük bölümünde üstün olan taraf ise sarı kırmızılılardı. Avrupa basını da Galatasaray'ın, Bayern Münih maçındaki mücadelesini manşetlere taşıdı. İşte atılan o başlıklar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2023- 22:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 01:08