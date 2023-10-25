Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına çok özel açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan flaş itiraf! "Ölümü ve çocuklarımı düşündüm"
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına konuştu ve birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Çocuklarının yaptığı işle gurur duyduğunu ifade eden Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. İşte o sözler...
"ÇOCUKLARIM GURUR DUYUYOR"
Çocuklarım yaptıklarımla gurur duyuyor. Bugün kızlarım Facetime'daki malemi izlediler ve kahkaha attılar. Bir annenin çocuklarına verebileceği en güzel örneğin işi olduğunu her zaman söylerim. 5 yaşımdan beri çalışıyorum.
Kim hangi işi yaparsa onun yanında olacağımı hep söyledim. Çocuklarımızdan Valentino, Arjantin'de futbol oynuyor. Hayalinin peşinden gitmek için büyük bir fedakarlık yapıyor ve bu beni heyecanlandırıyor.