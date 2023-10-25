Galatasaray, UEFA Şampiyolar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Rams Park'ta Bayern Münih'i ağırldı.
Galatasaray'dan müthiş istatistik! Bayern Münih maçında...
Ülkemizi UEFA Şampiyolar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada inanılması güç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızıların sergilediği futbol tam not aldı. İşte son gelişmeler. GS SPOR HABERLERİ..
Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle birlikte Alman devine zor anlar yaşatsa da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
8. dakika Kingsley Coman'ın golüne engel olamayan Galatasaray, rakibine Mauro Icardi'nin 30. dakikadaki panenka penaltısıyla karşılık verdi ve devreye 1-1 eşitlikle gidildi.