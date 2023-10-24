UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Alman ekibinde

yıldız golcü Harry Kane zorlu mücadeleden sonra Galatasaray taraftarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE HARRY KANE'İN SÖZLERİ:

İstanbul'a ilk kez geliyorum. İnanılmaz bir atmosfer, ses vardı. Sanırım maçtan sonra yavaş yavaş yeniden duymaya başladım. Ama tam emin değilim. Bu yüzden önemli bir galibiyet aldık.

Galatasaray'ın stadında oynamak çok zor. Taraftarın takıma etkisi gerçekten çok yüksek. Bunun için teşekkür ederim. Çünkü futbol bu. Kulaklarım maç bitikten sonra yavaş yavaş duymaya başladı.