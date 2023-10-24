İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde Bayern Münih'i konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip iyi başladığı mücadeleyi 3-1 kaybetti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk olacak. Diğer yandan Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i ağırlayacak. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2023- 21:45 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 00:11