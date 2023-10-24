Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa mücadelelerine devam ediyor.
İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde Bayern Münih'i konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip iyi başladığı mücadeleyi 3-1 kaybetti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk olacak. Diğer yandan Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i ağırlayacak. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Temsilcimiz Galatasaray son olarak Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında Bayern Münih'i konuk etti.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.