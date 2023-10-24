"SAKIN ŞAŞIRMAYIN"

Genç bir kadını dahi hedef gösterecek kadar gözünü hırs bürümüş bu zihniyet yarın öbür gün 'Ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım.' derse sakın şaşırmayın, nitekim başarı için her şey mübah zihniyeti hamurlarında var.