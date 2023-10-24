Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur A Spor'a özel açıklamalarda bulunmuştu.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt! "Hamurlarında var"
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Hatayspor maçının ardından konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray'da Erden Timur'un açıklamaları hakkında konuşmuştu. Sarı-kırmızılılardan Baki'nin sözlerine yanıt geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sarı-lacivertlilerin Hatayspor'u 2-1 yenidiği maçın ardından basın mensuplarına Erden Timur hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a yönelik sarffettiği sözler nedeniyle Fenerbahçe Kulünü Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki'ye sert tepkide bulundu.