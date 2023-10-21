Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada heyecan dorukta. Mücadele öncesi Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ile devam ediyor. 9. hafta müsabakası Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Icardi, Zaha, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlere sahip Galatasaray, Aboubakar, Gedson Fernansdes, Cenk Tosun, Ghezzal, Rashica gibi isimleri kadrosunda barındıran Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.





GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Kritik derbide Beşiktaş taraftarlarının da tribünde yer alacağı öğrenilirken biletler de satışa çıktı. Satışa sunulan en uygun bilet fiyatı 700 lira olarka açıklandı.

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