Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbi maçıyla devam ediyor. 9. haftadaki mücadele RAMS Park'ta oynanıyor. Galatasaray - Beşiktaş müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve BeinSports 1'den canlı yayınlanıyor.