Galatasaray - Beşiktaş CANLI İZLE (Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında kozlarını paylaşıyor. Rams Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 19:22