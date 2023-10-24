Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçına Bayern Münih karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, grup lideri Bayern Münih'i RAMS Park'ta konuk etti. Kritik müsabakada İtalyan hakem Davide Massa düdük çaldı.
Karşılaşmanın büyük bölümünde üstün bir futbol ortaya koyan Galatasaray sonunu getiremedi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü 30. dakikada penaltıdan Mauro Icardi attı.
Bu sonuçla Galatasaray'ın puanı 4'te kaldı. Bayern Münih ise puanını 9'a yükselterek grup liderliğini sürdürdü.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 75 Angelino), Kaan Ayhan (Dk. 80 Ndombele), Torreira, Tete (Dk. 56 Mertens), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 75 Ziyech), Icardi
Bayern Münih: Ulreich, Mazraoui (Dk. 78 Sarr), Kim Min-Jae, De Ligt, Davies, Laimer, Kimmich, Coman (Dk. 83 Tel), Musiala, Sane, Kane (Dk. 83 Choupo-Moting)
Goller: Dk. 8 Coman, Dk. 73 Kane, Dk. 79 Musiala (Bayern Münih), Dk. 30 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 14 Sane, Dk. 32 Laimer, Dk. 90+5 Davies (Bayern Münih), Dk. 53 Tete, Dk. 62 Kaan Ayhan (Galatasaray)