Galatasaray 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cimbom Bayern'i elinden kaçırdı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Bayern Münih'i konuk etti. Sarı kırmızılılar RAMS Park'ta oynanan ve 75 dakika boyunca büyük üstünlük kurduğu rakibine 3-1 mağlup oldu. Cimbom böylece Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2023- 21:38 Güncelleme Tarihi: 24.10.2023- 21:53