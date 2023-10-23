Galatasaray'da Victor Nelsson krizi! Devre arasında...

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Davinson Sanchez'in arkasında kalan ve ülkesinin basınına konuşan Victor Nelsson, üzgün ve kızgın olduğunu dile getirmişti. Danimarkalı stoperin mutsuz hali yönetim ve teknik heyetin dikkatini çekerken, devre arası için radikal kararlar alınabilir. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 15:35