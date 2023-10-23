Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Galatasaray'da Victor Nelsson krizi! Devre arasında...
Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Davinson Sanchez'in arkasında kalan ve ülkesinin basınına konuşan Victor Nelsson, üzgün ve kızgın olduğunu dile getirmişti. Danimarkalı stoperin mutsuz hali yönetim ve teknik heyetin dikkatini çekerken, devre arası için radikal kararlar alınabilir. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Dev derbiyi sarı-kırmızılı ekip kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Büyük mücadelede başrolde yine Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi vardı.