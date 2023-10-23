Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Alman devi Bayern Münih'i evinde konuk edecek.
Alman ekibinin kafilesi, havayoluyla İstanbul'a doğru yola çıktı.
Bavyera ekibinin tecrübeli futbolcusu Thomas Müller, takım arkadaşlarıyla uçakta çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Müller, mesajında "Haydi! İstanbul'a uçalım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için bekliyor." ifadelerini kullandı.
Let's fly to Istanbul. 🛫@GalatasaraySK is waiting at @ChampionsLeague ⚽️— Thomas Müller (@esmuellert_) October 23, 2023
PACK MAS, @FCBayern ✌️#esmuellert #ucl #fcbayern #Galatasaray pic.twitter.com/c6M5kNB6xc