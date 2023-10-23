Galatasaray zafer peşinde! Bayern Münih...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Bayern Münih maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin grup maçlarındaki 36 maçlık serisini sonlandırmak istiyor. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2023- 06:40
MÜTHİŞ BİR DESTEK BULACAK
Fotomaç'ta yer alan haberde Galatasaray'da camia Bayern Münih maçına kenetlenmiş durumda. Okan Buruk ve öğrencileri ise Alman temsilcisini devirmenin planlarını yapıyor. Daha önce Sami Yen'de nice devleri dize getiren Aslan şimdi de Bayern Münih'i mağlup ederek rakibin 36 maçlık inanılmaz serisine son vermeyi planlıyor. En büyük desteği de her zamanki gibi taraftarından bulacak. 50 bini aşkın Galatasaray taraftarı yarın Rams Park'ı sarı-kırmızıya boyayacak. Yeni destanın bir parçası olmak istiyorlar.