UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Alman ekibi Bayern Münih kozlarını paylaşacak.
Bavyera temsilcisi, İstanbul kafilesini açıkladı ve 5 futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etmedi.
B. Münih'te Manuel Neuer, Serge Gnabry, Dayot Upamecano, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro sakatlıklarından dolayı kafilede yer almadı.
İşte B. Münih'in G.Saray maçı kadrosu:
Unser Kader für das #UCL-Match in Istanbul! ✨🏆#MiaSanMia #GSvFCB #packmas pic.twitter.com/3t52vgZ9at— FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2023